Divulgação/ Corpo de Bombeiros de Goiás Jiboia de 1,5 metros em ralo de banheiro é devolvida à natureza





Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metros apareceu no ralo do banheiro de uma casa em Goiatuba, no sul de Goiás, na quinta-feira (23).



A casa, por sorte, não estava sendo habitada. O chamado para o Corpo de Bombeiros, então, partiu de profissionais que estavam trabalhando na reforma do imóvel.

De acordo com a corporação, o animal teve que ser resgatado com uma pinça única para captura de serpentes, sendo solto depois em uma área onde habitam animais silvestres.

As jiboias são serpentes que podem ser encontradas em várias regiões da América Central e da América do Sul.

No Brasil, é comum encontrar jiboias na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal.