Mulher rouba carro e foge da polícia





Uma mulher deu trabalho à polícia ao roubar um carro zero durante um test drive e tentar fugir em alta velocidade. Durante a perseguição, ela conseguiu atingir 145 km/h com o carro, mas por fim acabou se jogando em um lago para não ser presa.



O episódio aconteceu na última terça-feira, na Flórida, Estados Unidos. A mulher, identificada como Melina Logan, de 27 anos, roubou um Honda Civid 2024.

Na ação, Melina esperou a vendedora sair do veículo durante um test drive e escapou em alta velocidade. No vídeo, é possível reparar diversas infrações cometidas pela mulher, como acelerar e cortar pelo acostamento da pista.

Após quase despistar os policias, Melina acabou colidindo com outros três veículos próximo a uma rampa e, para não ser presa, acabou pulando em um lago.

Com o impacto, a porta do motorista do Honda Civic parou de funcionar, fazendo com que a mulher tivesse que sair às pressas pela porta do passageiro.

Os policiais arremessaram cordas para que Melina pudesse sair da água, mas ela recusou o socorro. Os policiais, então, entraram na água para tentar prender a mulher.

Após alguns minutos, Melina é retirada da água utilizando um topless. Ela acabou sendo levada a um centro médico para ser internada.

Melina enfrenta várias acusações, incluindo roubo de um veículo, agressão a um policial e fuga e ilusão da polícia.

Em um dos acidentes causados por Melina, uma pessoa que dirigia outro carro ficou ferida e precisou ser hospitalizada.

Veja vídeo