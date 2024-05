Reprodução Korea Herald Estudante nu é detido enquanto pedalava bicicleta na Coreia do Sul

Um estudante estrangeiro na Coreia do Sul foi flagrado pedalando uma bicicleta em público sem roupa, supostamente devido ao estresse, informou a polícia local nesta quinta-feira (23). A história é do Korea Herald, jornal local. Outros estudantes da escola o denunciaram à polícia e ele foi preso.

O jovem de 23 anos não estava embriagado e testou negativo em um teste rápido de drogas, segundo a polícia.

Identificado apenas como estudante da Universidade Nacional de Chonname de origem africana, o estudante está sob investigação por indecência pública, de acordo com a Delegacia de Polícia de Gwangju Bukbu.

Ele é acusado de tirar toda sua roupa e andar de bicicleta por volta das 11h34 de quarta-feira (22) perto do dormitório de sua escola, localizado em Gwangju, a 267 quilômetros ao sul de Seul.

O estudante disse à polícia que seu comportamento errático foi "devido ao estresse acadêmico" e afirmou estar sofrendo de uma doença mental. A polícia está realizando uma investigação mais aprofundada para entender o que levou a este incidente.



De acordo com relatos de notícias locais, funcionários do dormitório universitário notificaram seus colegas de quarto por mensagem de texto de que o estudante apresentava sinais de esquizofrenia.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp