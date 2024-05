Reprodução/Youtube Turista é mordida por cavalo do Rei após encostar no animal





Uma turista acabou se dando mal ao tentar se aproximar demais de um cavalo da Guarda do Rei Charles III . A mulher, que encostou a mão no rosto do animal no momento da foto, acabou levando uma mordida.



As imagens rapidamente circularam o mundo. Alguns comentários alertavam para o "abuso" por parte da turista, outros alertavam para "motivos para não chegar tão próximo aos cavalos da Guarda do Rei".

Com a força do cavalo, a mulher acaba perdendo o equilíbrio e quase vai ao chão. Chocada com o rápido movimento do animal, a turista acaba segurando na parede para não cair.

Outro detalhe que impressiona no vídeo é uma placa próximo à cena da mordida que dizia "Cuidado! Os cavalos podem dar coice ou morder".

A mordida acabou deixando hematomas na turista, mas não foi necessário um atendimento médico especializado no hospital.

Veja vídeo