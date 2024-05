Reprodução Homem incendeia "casa errada" e deixa 5 mortos





Uma tentativa de vingança acabou em tragédia. Um adolescente, identificado como Kevin Huy Bui, rastreou o celular roubado em um bairro de Denver, nos Estados Unidos, e ateou fogo no que ele pensava ser a casa do ladrão.



Entretanto, o jovem acabou se enganando e incendiou a casa de outra pessoa, atingindo uma família de senegaleses com dois bebês. Os 5 membros que moravam na casa acabaram morrendo.

O adolescente, que portava um celular da marca iPhone, utilizou o aplicativo "Find my iPhone" para rastrear o telefone roubado, de acordo com as autoridades.

Sob um acordo judicial, ficou determinado que o jovem pode pegar até 60 anos de prisão quando for condenado por seu papel no quíntuplo homicídio.

Ainda sobre o episódio, três pessoas do andar de cima à casa conseguiram fugir do incêndio pulando de uma janela, mas acabaram quebrando alguns ossos do corpo.

Bui está programado para ser setenciado no Tribunal Distrital do Condado de Denver no dia 2 de julho.