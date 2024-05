Reprodução/WLX Ashley Marie está sendo acusada de atropelar 16 pessoas da mesma família





Uma mulher, identificada como Ashley Marie Monroe, está enfrentando acusações após a autoridade afirmar que a mesma atropelou 16 pessoas da mesma família em um acidente de carro, deixando dois mortos, em Michigan, nos Estados Unidos.



O acidente ocorreu na noite do último sábado (18). De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Clinton, as vítimas tinham idades variadas, contando com três crianças com menos de 4 anos de idade e uma pessoa de 61 anos.

Os mortos no acidente fatal foram identificados como Johnathan Esch, de 30 anos, e Daniel Harris, de 42 anos.

Ashley Marie, de 35 anos, que chegou a fugir após o atropelamento, foi acusada de 11 crimes relacionados ao acidente na última segunda-feira (20) e estava detida sob fiança de US$ 1 milhão.

Seis membros da família ainda estão hospitalizadas, e oito foram liberados ainda no último domingo. Uma das vítimas está em estado crítico.