Reprodução/PA Babá sufocou bebê em baixo de almofada por mais de 90 minutos





Uma tragédia marcou a creche de Tiny Toes, na Grande Manchester (Reino Unido), após a babá Kate Roughley, de 37 anos, sufocar e matar Genevieve Meehan, de apenas 2 meses.



A bebê, que estava aprendendo a andar e dava os seus primeiros passos, teve o seu rosto sufocado contra uma almofada por mais de 90 minutos.

Durante a manhã, a babá forçou Genevieve a dormir de maneira agressiva, envolvendo-a na cama com força e com o rosto virado para baixo. A criança acabou fazendo força para "fugir" da posição.

Com isso, Kate colocou um cobertor sobre o berço e a deixou "trancada". Em seguida, ela retirou a criança, que continuava chorando. A babá, enfurecida, amarrou os braços e as pernas da bebê no cobertor e a colocou de barriga para baixo com o rosto à almofada.

Os últimos movimentos de Genevieve foram caputurados às 14h24, mas às 14h35 a bebê já não tinha mais vida. O estresse colocado em seu corpo fez com que ela ficasse asfixiada e morresse mais rapidamente.

A babá chegou a ligar para os médicos, que prestaram o atendimento, mas já não havia tempo para socorro.

A família da bebê finalmente conseguiu a justiça que esperava, na última segunda-feira (21), quando as autoridades setenciaram a prisão de Kate por homicídio culposo.