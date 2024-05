Reprodução Rapper morre acidentalmente após atirar contra a própria cabeça





Um rapper de apenas 17 anos morreu acidentalmente enquanto fazia uma 'live' em suas redes sociais. Ao exibir uma arma de fogo no vídeo, o jovem apontou uma arma de fogo para a própria cabeça e acabou puxando o gatilho.



Os policiais ainda não confirmaram o nome do rapper, conhecido nas redes sociais como Rylo Huncho. O jovem foi encontrado morto em Suffolk, Virgínia, nos Estados Unidos.

Fãs do rapper afirmam que não era a primeira vez que o jovem gravava vídeos segurando uma pistola de mira verde, mas desta vez a polícia acredita que o rapper esqueceu de travar a segurança da arma antes de simular um tiro contra a própria cabeça.

Após o acidente, a família do rapper escreveu mensagens carinhosas para a mãe de 'Rylo', que vivia na mesma casa que o filho e presenciou a cena.

"Ela era mãe solteira, mas cuidoou do filho da melhor forma possível. Estamos do seu lado para qualquer coisa", escreveu uma prima do rapper.