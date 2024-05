AP Filho de funcionário foi pisoteado por elefante até a morte





Um adolescente de 17 anos perdeu a vida após ser atacado por um elefante no Zoológico Nacional de Mirpur, em Dhaka, capital de Bangladesh.



O garoto, identificado como Zahid, era filho de Azad Ali, treinador de elefantes e um dos funcionários do zoológico. Azad conta que entrou no recinto dos elefantes com o seu filho, algo que já tinha feito em outras oportunidades, e um dos elefantes atacou Zahid por enxergar no adolescente uma "possível ameaça".

O elefante agarrou Zahid com a tromba e o jogou para longe, além de pisotear e tropeçar propositalmente no adolescente.

O jovem acabou sendo levado para o hospital às pressas, mas morreu no caminho. O diretor do Zoológico Nacional, Mohammad Rafiqul Islam Talukder, afirmou que o incidente ocorreu por volta das 11 horas.

Veja o vídeo (cenas fortes)







