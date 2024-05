AP Photo/Ben Stan Família real britânica





A nova exposição na King's Gallery, no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, revelou fotos da família real britânica de uma maneira que ninguém nunca viu antes.



Momentos privados, íntimos e misteriosos da família real foram capturados e revelados, incluindo uma de 1943, quando o rei George VI está sentado em uma mesa no Castelo de Windsor com sua família.

Para alguns, as fotos podem parecer normais, sem muita novidade, mas para outros revelam momentos privados de uma família que parece não ter o objetivo de reter todos os holofotes para si.

Outras fotografias envolvem a falecida rainha Elizabeth II, a duquesa de Kent, a princesa Alexandra e a princesa Margaret.

Além das fotografias oficiais da família real britânica, outras fotos mais informais estarão disponíveis na exposição, que será aberta nesta sexta-feira (17).

