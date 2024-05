Reprodução Homem faz bebê de refém com uma faca





Enquanto deixavam o estacionamento de um shopping center de Melbourne, na Austrália, mãe e bebê foram surpreendidos por um homem que, com uma faca, pegou a criança do colo da mãe e a fez de refém.



Além do desespero, a mãe teve que contar com um pedido inusitado por parte do homem, que a forçou a dirigir até uma loja de eletrônicos e a obrigou a comprar quatro laptops.

Enquanto a mulher entrou na loja, o homem permaneceu no carro com a faca no pescoço do bebê. Após comprar os laptops, a mulher dirigiu o carro para uma rua deserta e deixou o homem, que foi visto pela última vez às 20 horas do dia 10 de maio.

A polícia está pedindo a qualquer pessoa informações sobre o homem, que tem aparência asiática e entre 20 a 35 anos.

O mesmo usava um moletom cinza com capuz, colete verde fluorescente, calça preta e tênis de corrida preto no momento do episódio.