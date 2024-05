Reprodução/redes sociais Deputado de Taiwan fugiu com o projeto de lei

Uma sessão no Parlamento de Taiwan para votar um projeto de lei desfavorável ao governo terminou em uma briga generalizada nesta sexta-feira (17). Além da troca de socos entre os parlamentares, um deputado da base chegou a fugir com o documento da proposta. Assista ao final da matéria .

A confusão aconteceu na capital da ilha, em Taipé. Em imagens feitas por câmeras de segurança do Parlamento, é possível ver que deputados cercaram o orador, enquanto alguns políticos pularam nas mesas em busca de derrubar seu colega de Casa.

A briga generalizada, inclusive, terminou com um deputado hospitalizado - ele caiu de cabeça no chão do plenário, e precisou sair do local de ambulância. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A proposta em questão se tratava de uma reforma legislativa de autoria do partido Kuomintang (KMT), da oposição. O projeto de lei visa dar mais poder de decisão ao Parlamento sobre o governo. Além disso, o texto criminaliza deputados que darem declarações falsos, artigo que gerou muita polêmica entre os políticos de Taiwan.

Toda a confusão também ocorre dias antes da posse do novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, eleito em janeiro. O caso aumenta a tensão do novo mandatário, do partido Ching-te, que não possui maioria no Parlamento taiwanês.

Após o entrevero, o partido do governo pediu desculpas pelo ato do deputado que fugiu com o projeto de lei. Ainda assim, o Ching-Te reforçou que a oposição está forçando a aprovação das propostas sem a consulta dos parlamentares da Casa.

No Parlamento de Taiwan, inclusive, as confusões não são raras. Em 2004, por exemplo, o presidente chegou a ser agredido em uma briga por divergências ideológicas. Já em 2020, parlamentares do KMT jogaram tripas de porco no chão do Parlamento em um debate sobre a flexibilização das importações de carne suína dos EUA.

Assista ao vídeo abaixo:





