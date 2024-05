Reprodução/TV Mares Casal tentou abandonar menino na cidade Trairi, no Ceará

Um casal tentou abandonar uma criança de 8 anos por duas oportunidades na cidade de Trairi , no litoral do Ceará , na última quarta-feira (15). Após investigação da polícia, os suspeitos foram identificados como pai e madrasta do garoto. Eles foram ouvidos pelas autoridades nesta quinta-feira (16) e liberados. As informações são do G1.

Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o casal tentando deixar a criança sozinhas em dois pontos de Trairi. A Delegacia Metropolitana de Trairi investiga a conduta da dupla como suspeita de tentativa de abandono de incapaz e tortura psicológica.

"A Delegacia Metropolitana de Trairi está a cargo dos trabalhos investigativos e realiza oitivas e diligências para elucidar todas as informações acerca do caso, bem como confirmar a prática dos crimes e representar judicialmente contra suspeitos. O veículo utilizado pelos suspeitos no dia do caso foi apreendido pela unidade policial", disse a Secretaria da Segurança.

Depois do caso vir à tona, agentes do Conselho Tutelar da cidade compareceram ao lar do garoto. Nesta quinta-feira, ele foi para a casa de sua mãe, que mora em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. "A criança está bem, sob os cuidados da mãe", disse o Conselho Tutelar de Trairi.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp