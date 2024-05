Reprodução Zoe Rider e Nicola Lethbridge foram presas após matar vizinho





Duas mulheres torturam e agrediram até a morte o seu vizinho após um suposto caso de pedofilia na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Zoe Rider, de 36 anos, e Nicola Lethbridge, de 45, mataram Stephen Koszyczarski, de 60 anos.

Alguns dos ataques ao rapaz foram filmados e chegaram até autoridades locais. Nas imagens, as mulheres xingam Stephen e começam a multilá-lo com uma tesoura.

O júri demorou menos de três horas para considerar Rider e Lethbridge como culpadas do assassinato e falso testemunho acerca de um caso de pedofilia na região.

Stephen era considerado um homem "quieto" e "tímido" por alguns dos vizinhos que declararam sua personalidade à polícia. As características, porém, serviam ainda mais para que as duas mulheres o apontassem como o autor dos casos recentes de pedofilia na cidade.

