Reprodução/Facebook Giulia Cecchettin foi esfaqueada 75 vezes pelo ex-namorado





Um caso de feminicídio chocou a Itália recentemente. O estudante Pádua Filippo Turetta esfaqueou 75 vezes a sua ex-namorada, Giulia Cecchettin, após ter, segundo ele, uma crise de ciúmes.

O crime ocorreu em novembro do ano passado, quando Giulia tinha 22 anos. A vítima, inclusive, tentou se defender e lutar contra o ex-namorado, fazendo com que 20 das 75 facadas atingissem as mãos em ação de defesa.

Segundo o inquérito, o criminoso instalou um aplicativo espião no celular de Giulia para monitorá-la. O jovem, que fazia terapia, estava agoniado com os ciúmes que sentia de sua ex-namorada.

O jovem admitiu o crime no ano passado, e foi detido perto de Leipzig, na Alemanha. A brutalidade do crime chocou a Itália, visto que a série de feminicídios cresceu no país.

A informação exata do número de facadas no crime foi revelada pelos promotores que investigam o caso em documentos apresentados nesta quinta-feira (16).