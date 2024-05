Reprodução/Facebook Cachorro herói salvou idosa nos Estados Unidos

Um cachorro teve seu dia de herói no início desta semana, no Colorado , nos Estados Unidos . Identificado como Mercury , o cão e o seu tutor, o policial Austin Speer, encontraram uma mulher de 85 anos que estava desaparecida. Assista ao momento do resgate no final da matéria.

De acordo com o policial, a mulher só foi encontrada por conta do bom faro de Mercury. "Ela estava agarrada a uma árvore em um barranco íngreme, onde ela não podia ser vista da estrada", explicou Austin, em entrevista ao Ny Post.

No próprio vídeo de resgate, o tutor atribui o mérito do regate ao seu companheiro de quatro patas. "Olá, senhora. Este é um cachorro amigável. Ele encontrou você. Isso não é bom? Vamos levar você para casa, ok?", diz Austin à idosa enquanto Mercury se aproxima dela ansiosamente.

Através do Facebook, o filho da mulher resgatada agradeceu. "Esta é minha mãe e sou muito grato a Mercury, ao oficial Speer e a todos os envolvidos neste esforço de equipe para salvar minha mãe, que estava 'sem gás'", disse.

Mercury foi recrutado pela Polícia de Greenwood Village há um ano e meio, sendo treinado para procurar e rastrear pessoas desaparecidas, além de farejar drogas ilícitas.

Veja o vídeo abaixo:

