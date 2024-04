Reprodução/Redes Sociais/Band Médico é encontrado morto com as mãos amarradas e uma corda no pescoço

O médico Aurélio Tadeu de Abreu , encontrado morto em sua casa na última quinta-feira (18), em São Bernardo do Campo (SP) , foi dopado e agredido antes do assassinato. A investigação aponta para um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Até o momento, duas pessoas foram detidas pelo crime. As informações foram publicadas pelo G1, nesta segunda-feira (22).

A polícia encontrou Aurélio Tadeu de Abreu sem camisa, com as mãos atadas nas costas e uma corda ao redor do pescoço. De acordo com a investigação, é possível que um dos suspeitos conhecia o médico. Ele teria premeditado o crime e chamado os outros dois envolvidos, que foram presos, para participar.

O crime

De acordo com a polícia, câmeras de segurança conseguiram registrar parte do ocorrido. As imagens mostram o médico chegando em casa no começo da noite e, cerca de uma hora depois, uma mulher vai encontrá-lo no local. Os dois saem juntos da residência e retornam por volta das 21h.

Em seguida, dois homens são vistos diante da porta da residência e esperam do lado de fora por cerca de 30 minutos até entrarem no imóvel.

Segundo os investigadores, os suspeitos deixaram a residência por volta das 23h. A mulher e um homem saem a pé. O segundo homem leva o veículo de Abreu que estava na garagem.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, na sexta-feira (19), um suspeito de 29 anos foi preso e confessou participação no roubo seguido de morte. O carro usado para levar a mulher até a casa foi localizado com o suspeito. Ela também foi presa e confessou envolvimento no assalto, mas negou participação na morte do médico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp