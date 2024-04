Reprodução Mãe faz alerta após filha morrer inalando 200 frascos de óxido nitroso por dia

Ellen Mercer, de 24 anos, enfrentou dores incapacitantes antes de sua morte em fevereiro ao inalar 200 frascos de óxido nitroso, conhecido como "crack hippie", segundo depoimento da sua mãe, Sharon Cook.

Sharon, ao falar com o jornal britânico The Sun, expressou sua esperança de que a divulgação do relatório sobre a morte de Ellen pudesse salvar outras vidas, destacando que a jovem desconhecia os perigos associados à droga na época.

A mãe da estudante de administração se pronunciou para alertar sobre os perigos da droga. Sharon Cook disse ao The Sun: "Se há mais uma vida que poderia ser salva com o seu relatório, então tudo vale a pena".

"Ellen não conhecia os perigos desta droga na época. A mensagem era: era legal e, portanto, é segura. Os riscos do nitro não foram divulgados, agora todos podem ver os riscos envolvidos", disse ela. "Apenas não faça isso", alertou.

A legista de Berkshire Heidi Connor confirmou que a morte de Ellen estava ligada ao uso de óxido nitroso, após uma investigação que revelou que Ellen enfrentava problemas médicos relacionados ao uso prolongado da substância.

Ellen foi encontrada com uma queimadura de congelamento na perna, causada por uma queda durante um episódio de desmaio, e foi descoberto que ela consumia grandes quantidades de óxido nitroso diariamente.

Os paramédicos foram chamados várias vezes antes de sua morte devido a complicações de saúde, incluindo falta de ar e dores no peito. Ela foi levada ao hospital, onde faleceu dois dias depois devido a complicações graves.

A autópsia revelou que ela morreu de trombose venosa profunda, com complicações decorrentes do abuso prolongado de óxido nitroso.

O óxido nitroso, embora legal na época da tragédia, foi reclassificado como droga de Classe C em novembro do ano anterior. Sharon está pedindo ao governo que reclassifique a droga como Classe A, acreditando que sua filha estaria viva se soubesse dos perigos associados à substância.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.