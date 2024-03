Fernando Frazão/Agência Brasil - 22/03/2024 Chuva no Rio de Janeiro

O mês de março de 2024 encerra-se com um fim de semana prolongado devido ao feriado da Páscoa. Em boa parte do país, o mês acaba com calor e altos índices de umidade, segundo o Climatempo.

Abaixo estão as previsões do tempo para sexta-feira, 29 de março, sábado, 30 de março, e domingo de Páscoa, 31 de março, em cada região do Brasil.

Região Sul:

Sexta-feira, 29 de março: Previsão de muitas nuvens, períodos com sol e possibilidade de pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite em grande parte da região. Área de baixa pressão no litoral gaúcho pode intensificar as chuvas. O sol deve prevalecer no sul/sudoeste do Rio Grande do Sul e no norte/noroeste do Paraná.

Sábado, 30 de março: Sol predominante na maior parte do dia em todos os estados da região. Curitiba e o centro-leste do Paraná, o litoral catarinense e o Vale do Itajaí podem ter pancadas de chuva isoladas, mas passageiras.

Domingo, 31 de março (Páscoa): Chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul, prevendo pancadas de chuva com raios à tarde e à noite para sul, centro e oeste do estado, oeste de Santa Catarina e oeste e sul do Paraná. Predomínio de sol em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Região Sudeste:

Sexta-feira, 29 de março: Períodos com sol, calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite em quase todas as áreas da região. No oeste de São Paulo, tempo firme sem chuvas.

Sábado, 30 de março: Risco de chuva moderada a forte no Espírito Santo, Rio de Janeiro e centro, sul e oeste de Minas Gerais. Na Grande São Paulo, baixo risco de chuvas fortes.

Domingo, 31 de março (Páscoa): Predomínio de sol em São Paulo, com algumas pancadas de chuva à tarde no oeste/noroeste do estado. Minas Gerais e Rio de Janeiro terão sol, calor e pancadas de chuva. Sul de Minas sem previsão de chuvas. Risco de chuva forte no Espírito Santo.

Região Centro-Oeste:

Sexta-feira, 29 de março: Sol, calor e várias pancadas de chuva com raios à tarde e à noite em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e praticamente todo Mato Grosso do Sul. Risco de chuvas moderadas a fortes nas capitais Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília.

Sábado, 30 de março: Pouca chuva esperada no sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Domingo, 31 de março (Páscoa): Mais sol em toda a região, mas pancadas de chuva retornam à tarde, de forma mais isolada.





Região Nordeste:

Sexta-feira, 29 de março: Tempo instável com períodos de sol e pancadas de chuva em todos os estados. Chuvas mais intensas esperadas no Maranhão e no Piauí.

Sábado, 30 de março: Chuvas fortes podem ocorrer em Teresina, Recife e João Pessoa. Sol predomina no Vale do São Francisco, na Bahia.

Domingo, 31 de março (Páscoa): Maior risco de chuvas fortes no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Piauí e Ceará. Capitais do Nordeste com períodos de sol e pancadas de chuva frequentes.

Região Norte: