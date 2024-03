Mario Agra / Câmara dos Deputados - 13/03/2024 Chiquinho Brazão foi preso neste domingo (24) suspeito de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco

Após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) , suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Câmara dos Deputados irá examinar o caso. De acordo com a Constituição, membros do Congresso só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Se isso ocorrer, a Câmara decide sobre a prisão.

O STF deve comunicar a Câmara em até 24 horas. Em situações anteriores, como nos casos dos ex-deputados Wilson Santiago e Daniel Silveira, a Câmara notificou os deputados sobre a prisão para ser avaliada na próxima sessão.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é apresentado diretamente no plenário. A defesa tem três oportunidades para falar, por 15 minutos cada vez: antes da leitura, após a leitura e após a discussão. A votação é aberta e requer maioria absoluta. A resolução é promulgada na mesma sessão.

Na manhã deste domingo, a Polícia Federal prendeu preventivamente três suspeitos na investigação sobre a morte de Marielle e Anderson. Além do deputado Chiquinho Brazão e do conselheiro Domingos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa também foi preso sob suspeita de protegê-los. Os três negam as acusações. A ação foi realizada devido ao risco de fuga e para surpreender os envolvidos.

No total, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O delegado Giniton Lages, que chefiava a Delegacia de Homicídios na época dos crimes, também é alvo de um mandado.

A operação "Murder Inc." conta com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é investigar os autores intelectuais dos homicídios, além dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.

Essa ação ocorre após o STF homologar a delação premiada de Ronnie Lessa, que foi preso pela participação nos crimes. Na delação de Élcio de Queiroz, também envolvido, Lessa é apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista. Lessa foi expulso da polícia e condenado a quatro anos e meio de prisão pela ocultação das armas do crime.

