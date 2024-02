PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Cairo, Egito, na manhã desta quarta-feira (14), iniciando sua primeira viagem internacional de 2024. Ele terá uma reunião com o presidente Abdel Fattah al-Sisi na quinta-feira (15). O Egito desempenhou um papel crucial na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza e está envolvido nas negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O roteiro inclui compromissos no Egito e Etiópia, entre os dias 16 e 18. Durante sua estadia, Lula deve se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Ele busca parcerias com países em desenvolvimento que compartilhem objetivos semelhantes aos do Brasil na presidência do G20, que culminará em uma reunião no Rio, no final de 2024.

Além das reuniões oficiais, Lula visitará as pirâmides e o Grande Museu do Egito, como fez há 20 anos, em seu primeiro mandato. Serão discutidos temas bilaterais, como comércio, investimentos e cooperação técnica, além de questões regionais e multilaterais, como mudança climática e o conflito Israel-Palestina.

Está prevista a assinatura de acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. Lula também terá uma audiência na Liga dos Estados Árabes e participará do conselho de representantes da liga.

Na Etiópia, Lula participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, onde defenderá uma frente mundial contra a fome. Ele também terá reuniões bilaterais com líderes de outros países africanos, como Nigéria, Quênia e Moçambique.

Etiópia e Egito também integram Brics (bloco inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também recebeu a adesão de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes). É a segunda vez neste mandato que Lula vai ao continente africano. No ano passado, o presidente visitou África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe.