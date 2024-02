Reprodução: redes sociais - 14/10/2022 Damares Alves e Michelle Bolsonaro fariam turnê em igrejas nos Estados Unidos

Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, cancelou sua participação em um evento nos Estados Unidos após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo da operação Tempus Veritatis . O evento terá a presença da senadora Damares Alves (Republicanos) e outras lideranças conservadoras.

Damares utilizou as redes sociais do Congresso para se pronunciar e também anunciar que Michelle Bolsonaro não estaria presente no evento, entretanto, não especificou o motivo da ausência da ex-primeira-dama.

“Estou em Miami me preparando para os eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pode vir. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu DF também está passando por grandes problemas nestes dias, mas eu decidi vir, porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador no Brasil e fora do país” disse Damares no perfil oficial do congresso no Instagram.

Michelle não é investigada na operação Tempus Veritatis , que apura a organização criminosa que elaborava uma tentativa de golpe de Estado após o segundo turno das eleições presidenciais. Jair Bolsonaro , marido de Michelle, é um dos principais investigados, e está proibido de deixar o país .

Michelle e Damares fariam turnê

O roteiro de viagem de Michelle e Damares previa a presença em igrejas evangélicas protestantes nos Estados Unidos entre os dias 12 e 16 de fevereiro, nas cidades de Orlando e Pompano Beach (Flórida), Atlanta (Geórgia) e Boston (Massachusetts).

Para ver as palestras das brasileiras eram cobrados ingressos entre US$ 45 e US$ 95 ( R$ 222 e R$ 470 ), com o valor mais caro dando direito a entrada antecipada, um livro de Damares e um encontro com possibilidade de tirar fotos com as convidadas.

Ao lado de Damares, estarão nos eventos as fundadoras do “Mulher Protagonista”, Fernanda Poleza e Faby Sampaio, fundadoras do projeto que vende eventos e mentorias.