Diante do severo quadro de chuvas que afeta o estado do Rio de Janeiro, deixando mortos, desabrigados e prejuízos, o reconhecido Bispo Bruno Leonardo decidiu mobilizar sua equipe em uma missão de apoio às localidades mais fragilizadas pela tragédia climática.



Nas últimas semanas, o temporal já causou transtornos em várias cidades fluminenses, com deslizamentos, casas alagadas e centenas de pessoas que perderam todos os seus pertences com as águas. Pensando nisso, o Bispo preparou uma grande quantidade de suprimentos, como alimentos, água potável, itens de higiene e limpeza para serem distribuídos nas áreas de maior vulnerabilidade.

“Sabemos que é um momento extremamente delicado para essas famílias. Muitas sequer têm onde dormir ou o que comer, depois de verem sua casa invadida pela água da chuva. Queremos levar não só mantimentos, mas também nossa solidariedade e palavra de fé, para que as pessoas não percam a esperança nesse tempo difícil”, declarou o líder religioso.

Além dos suprimentos básicos, a iniciativa do Bispo conta com equipes preparadas para oferecer apoio espiritual às vítimas, ajudando-as a lidar com o trauma da perda de seus lares e bens. “O amparo espiritual é tão importante quanto o amparo material nessas horas. Temos profissionais qualificados em aconselhamento que poderão escutar, confortar e motivar quem sofre com toda essa situação”, comentou.



De Salvador, onde nasceu, até os trabalhos mais recentes entre São Paulo e presença digital, o Bispo Bruno tem se notabilizado por combinar evangelização e ações sociais. Seus cultos gratuitos reúnem multidões ávidas por uma mensagem de esperança e fé. Agora, leva esse mesmo propósito regenerador às vítimas da tempestade no Rio.

“A palavra de Deus tem poder de cura e restauração. É o que estamos levando hoje ao povo sofrido do Rio de Janeiro, para que eles sintam que não estão sós e que dias melhores virão”, afirmou o líder religioso. Ele reforça seu compromisso de estar ao lado dos necessitados, seguindo o princípio cristão de “amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”.

A mobilização do Bispo Bruno soma-se a outros movimentos que buscam amenizar os efeitos do temporal no Rio e amparar os desabrigados. Junte-se a essa corrente do bem, compartilhando informações e doações. Siga também o Bispo em suas redes e fique por dentro de outras iniciativas de solidariedade.

