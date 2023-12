Reprodução: Flipar Nikolas Ferreira

A humorista Virgínia Álvares ingressou com um processo contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador de São Paulo Fernando Holiday (PL-SP) devido à propagação de uma notícia falsa que a vinculava à "dama do tráfico" . A ação, que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, busca reparação por danos morais no valor de R$ 90 mil.

De acordo com o advogado de Virgínia, Carlos Alberto Benites, os parlamentares teriam associado a imagem da humorista a esposa de um dos líderes do Comando Vermelho.

A imagem falso contava com uma fotografia da humorista ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmando erroneamente que a mulher na imagem era Luciane Barbosa Farias, esposa do traficante Tio Patinhas.

A "dama do tráfico", identificada como Luciane, foi mencionada em uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo por ter participado de reuniões no Ministério da Justiça, o que serviu como base para a disseminação da desinformação.

Segundo o jornal, ela esteve em diversos locais em Brasília, incluindo o Conselho Nacional de Justiça, a Câmara dos Deputados e encontros com políticos. O Ministério da Justiça, no entanto, afirmou que a presença dela nestes locais ocorreu enquanto integrava uma comitiva de advogados, ressaltando que a responsabilidade pelos acompanhantes é exclusiva da entidade requerente e das advogadas que se apresentaram como dirigentes.

Virgínia Álvares, uma humorista com mais de 340 mil seguidores no Instagram, é natural do Rio Grande do Norte. Em 17 de novembro, ela compartilhou um vídeo ao lado do ministro Flávio Dino, no qual Dino expressou sua admiração pela artista.