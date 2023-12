Rafael Nascimento A 'Praia do Coração', como é conhecida a Praia de Castelhanos em Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo

O governo de São Paulo lançou nesta semana a Operação Verão para aumentar a segurança em 16 municípios do litoral sul e norte do estado. Um dos focos é a prevenção de afogamentos. O Corpo de Bombeiros vai intensificar as atividades de busca e resgate de embarcações em situação de risco.

A corporação colocou à disposição 821 bombeiros e 794 guarda-vidas por tempo determinado para atuação nas praias. As ações cobrem ainda as represas Billings, na Grande São Paulo, e Guarapiranga, na capital paulista.

Ao longo de 2022, foram registrados em todo o estado de São Paulo 3,1 mil afogamentos, sendo 2,3 mil nas praias. Entre as recomendações dos bombeiros para evitar acidentes está o cuidado especial com as crianças, que devem ser sempre acompanhadas por adultos, com consumo reduzido de bebidas alcoólicas.

A corporação aconselha ainda não confiar demais em boias. Em locais com correnteza, é importante obedecer as sinalizações e não deixar a água ultrapassar a altura da cintura. Evitar mergulhar sob o efeito de bebidas alcoólicas, que causam a diminuição da percepção de risco. Não pular de cabeça em locais como rios, lagos e no mar.

O policiamento também será reforçado no litoral com 3,1 mil policiais militares. Foram abertas ainda 12 mil vagas para diárias especiais de jornada extraordinária para policiais civis e militares.