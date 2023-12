reprodução / Twitter Marcos Pereira ao lado de Petersen buscam construir o grupo político lider de MG até 2026





Nada é por acaso quando se trata do Republicanos. Eles estão engenhosamente moldando um novo capítulo na política mineira, com uma estratégia, Após um resultado considerado muito ruim nas eleições de 2022 no estado mineiro, onde o partido conseguiu resultado pífio para deputado federal, o cacique republicano trouxe para comandar a sigla o deputado Euclides Petersen. Conhecido por sua postura séria e de grande entrada no mundo político, Petersen já chegou trazendo na mala o Senador Cleitinho e construindo junto com Pereira uma estratégia que pode colocar o Republicanos como o próximo partido número um no estado.

Segundo o especialista político, Liston Heroi “Minas Gerais sempre teve 4 grupos políticos, porem atuamente so tem dois; Zema e Pacheco. O Repúblicanos acertadamente esta construindo através da eleição municipal de Belo Horizonte a consolidação de um terceiro grupo, que a médio prazo ficara mais forte que os outros dois.”

“Dissecando a estratégia de Marcos Pereira e Petersen, vemos um elaborado movimento de xadrez. Eles estão unindo três candidatos que figuram entre os cinco mais votados nas pesquisas para o governo de Minas. O senador Cleitinho, o senador Carlos Viana e o deputado Mauro Tramonte. Esta união projeto um grupo forte, trazendo Viana para o Partido e lançando ele a prefeito de BH, e reservando Cleitinho para candidato a governador e Tramonte como possível vice, o que abre as portas para a certeza de eleição de uma das duas vagas de Senador na próxima eleição. Petersen se destaca então como candidato, tirando Viana e tramonte deste páreo e trazendo os dois para o apoio, o que é fundamental para ele.” Afirma Heroi.

As pesquisas quantitativas e qualitativas encomendadas por Euclides, animam ainda mais este cenário. Em BH mostram o senador Carlos Viana como único candidato da cidade com condição de romper a barreira de 50% dos votos, além de constatar um declínio na imagem dos candidatos contra. O prefeito Fuad Noman não convence o eleitorado e detem uma rejeição grande. Já os jovens candidatos Engler e Gabriel Azevedo, batem na barreira conservacionista do eleitorado Belorizontino de não votar em “meninos”, ou candidatos jovens e de pouca experiência. Belo Horizonte tem em sua retrospectiva eleger como perfil candidatos de 50 a 65 anos, heteros, brancos e que passem experiência, o que se confirmou nas pesquisas internas. Esta confirmação também se deu na ultima eleição, onde o ex prefeito Kallil, mesmo com grande rejeição dos comerciantes e classe média deteve quase 70% dos votos, uma vez que os adversários eram de perfil muito jovem.

“Engler saiu nesta eleição candidato, apoiado pelo então presidente Bolsonaro que detinha 92% de aprovação e ainda sim não conseguiu alavancar seu candidato. A cidade não gostou da figura do jovem e inexperiente Engler e os 9% de votação expressaram isso, Gabriel Azevedo terá este mesmo paredão, experimentado também pelos Jovens João Vitor Xavier, Bruno Engler e Wendel na ultima eleição.”

A mesma empolgação se reflete internamente no partido ao analisar as pesquisas quantitativas e qualitativas para o estado. Cleitinho lidera a pesquisa em minas seguido num empate triplo entre Carlos Viana, Nikolas Fereira e Alexandre kallil, na quinta posição Mauro Tramonte. Tendo Cleitinho, Viana e Tramonte perfil de direita que entra no eleitorado de baixa renda, barreira atual de entrada de votos para Nikolas. Os possíveis candidatos de Zema, Marcelo Aro e Mateus Simões tem pontuação irrisória, enquanto Pacheco um pouco melhor colocado que os dois, mas não figura no raio de disputa dos cinco primeiros.

Segundo um assessor do partido em Brasília, os adversários já perceberam esta movimentação e o assédio a estes candidatos tem sido diário, também o ciúmes interno da gestão passada no partido, no intuito de desarticular o movimento, que segundo a fonte está consolidado. Ao eleger Cleitinho para Governador com Tramonte de vice, Euclides para Senado, Viana na Prefeitura de BH, o partido será o mais bem posicionado da história de MG, até porque ainda faria mais um Senador, Alex suplente de Cletinho no Senado.

Mais uma “cereja do bolo” ainda agrada Marcos Pereira nesta movimentação, a chegada do deputado Samuel Viana, filho do senador Carlos. Que também serve de recheio na chapa de deputados, podendo alcançar 150 mil votos com o pai na cadeira de prefeito.

“Só essa mexida na peça Samuel Viana no tabuleiro, pode trazer para o partido os tão buscados votos para federal que o partido todo teve na eleição passada. Vencidas as vaidades políticas, o partido será o maior em MG. Euclides também traz junto a assessoria do Viana, que na última eleição colocou quase um milhão de votos para deputado federal num partido menor que o nosso em Minas” Afirma um assessor do partido que pediu anonimato.

Divulgação Articulações em Minas gerais colocam Euclides Petersen como pretenso nome para uma cadeira no Senado, adversário estão atentos ao Movimento