O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deu início a um processo que pode potencialmente cassar o mandato do deputado André Janones (Avante-MG), sob a alegação de suposta prática de "rachadinha" em seu gabinete.

O órgão sorteou uma lista tríplice composta pelos deputados Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT), Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Sidney Leite (PSD-AM). O presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior (União-BA), escolherá um deles para atuar como relator do caso.

A investigação teve início a partir de um pedido do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitando a perda do mandato de Janones por alegada "quebra de decoro parlamentar e condutas ilegais e incompatíveis com o cargo". O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu um inquérito para apurar o caso.

Em áudios divulgados pelo portal Metrópoles, Janones foi ouvido sugerindo que os servidores deveriam destinar parte de seus salários recebidos da Câmara para quitar dívidas de campanha. O deputado negou irregularidades e afirmou através das redes sociais que a solicitação feita no áudio foi antes de sua eleição em 2018, para pessoas que ainda não integravam sua equipe. Ele também negou ter implementado tal sugestão, afirmando que foi "vetada" por sua advogada.

As acusações contra Janones surgiram de ex-colaboradores de seu gabinete, os quais relataram terem sido obrigados a contribuir com uma porcentagem de seus salários, com os saques sendo operados pela atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes. De acordo com informações prestadas ao GLOBO por dois ex-assessores, essa prática envolvia até mesmo os valores do 13º salário e atingia até 60% dos vencimentos.

Além das acusações de "rachadinha", o pedido de cassação do PL fundamenta-se em informações contidas no livro de Janones, que indicam a disseminação de notícias falsas durante a campanha eleitoral de 2022. O deputado participou ativamente da campanha que resultou na eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, colaborando com a equipe de comunicação do petista. Nessa época, organizou transmissões ao vivo com o então candidato para discutir temas relacionados ao Bolsa Família.