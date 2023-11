Ricardo Stuckert/ PR Lula cumprimentando com príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quinta-feira (30), a necessidade de uma "governança global" para lidar com as questões climáticas, enfatizando a importância da autonomia para tomar decisões sem depender dos parlamentos dos países. Antes de sua participação na conferência climática COP28 em Dubai, Lula conversou com jornalistas em Doha, no Catar.

Ao sair do hotel, foi questionado sobre sua crença na possibilidade de os países ricos finalmente liberarem os US$ 100 bilhões anuais prometidos no Acordo de Paris para compensar as perdas climáticas em nações menos desenvolvidas.

"Eu não acredito... Eu sinceramente acho que é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas", respondeu.

"Nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque, se você toma uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que votar internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir."

Lula disse que "até hoje os EUA não cumpriram o protocolo de Kyoto" e que "o Acordo de Paris não foi cumprido em quase nenhum lugar do mundo".

"Então, se os governantes democratas querem continuar a ser acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que a gente deve fazer", afirmou.

"A gente está vendo enchente onde não tinha, seca onde não tinha, furacão. A gente está vendo coisas acontecerem no planeta que não era esperado a há dez anos. E agora está acontecendo real. É só ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Amazonas."

Lula teve um encontro hoje com o emir do Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani, no qual discutiram investimentos relacionados à transição energética no Brasil, incluindo questões ligadas ao setor de petróleo. Além disso, abordaram a questão da liberação de brasileiros retidos na Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas.



"Agradeci ao emir do Catar pela liberação dos brasileiros na Faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros por lá", disse.