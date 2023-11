Reprodução/Flipar Negociação ocorre em meio ao acordo de "trégua temporária"

O governo do Catar anunciou que o Hamas vai libertar 13 reféns na manhã de sexta-feira (24). O comunicado foi divulgado nesta quinta (23) e informa que a soltura será às 16h no horário local (11h no horário de Brasília).

A medida é fruto de um acordo fechado entre os dois países e mediado pelo Catar que prevê a liberação de 50 reféns.

O governo israelense disse já ter recebido os nomes dos reféns que podem ser liberados, e que já estão em contato com seus familiares. À imprensa, ainda não foram divulgadas informações sobre local ou rota desses reféns, nem mesmo detalhes das vítimas, como a nacionalidade.

Majed Al-Ansari, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, afirmou que o primeiro grupo a ser libertado é formado por mulheres e crianças. Os reféns estão em poder do Hamas desde 7 de outubro, quando o grupo comandou um ataque a Israel.

As informações foram confirmadas tanto por Israel, quanto pelo Hamas. Nesta semana, os dois negociaram uma trégua nos bombardeios e ataques. A partir da manhã desta sexta (24), os dois países devem recuar do conflito pelo período de 4 dias.