A Importância dos Eventos Setorizados no Mercado Cripto Brasileiro

Nos últimos anos, especialmente agora, no período pós-pandemia, o número de eventos presenciais (e a adesão a eles) tem crescido bastante, o que não é diferente no mercado cripto brasileiro.



Vemos, hoje, mais pessoas interessadas em vivenciar a experiência presencial de relacionamento com outros profissionais do mercado, aprofundar conhecimentos e ver pessoalmente quem conhece apenas nos meios digitais. Talvez para criar conexões mais fortes, especialmente em boa parte dos profissionais que atuam em home office ou de forma híbrida.

A parte interessante disso é a oportunidade para empresas do setor poderem se conectar diretamente com seus clientes e com a comunidade cripto brasileira, fortalecendo relacionamentos e compartilhando insights. Exatamente o que a CoinEx, exchange global de criptomoedas, buscou ao participar do Blockchain Rio Festival, o maior evento da América Latina sobre a tecnologia da Web3.

A conferência, que durou 3 dias(12 a 14 de setembro de 2023) no Rio de Janeiro, recebeu mais de 100 palestrantes, entre eles 2 representantes da CoinEx , que apresentaram o Workshop “Como gerar renda em corretoras”, auxiliando os investidores a ter uma visão mais ampla sobre as possibilidades dentro das plataformas, e o painel sobre insights da blockchain, a evolução de exchanges centralizadas e seu impacto nos mercados de ativos digitais, abordando pontos como segurança e tecnologia.



Um dos fatores importantes de eventos como esse é a reunião de uma variedade de empresas de tecnologia, instituições financeiras, protocolos blockchain, e entusiastas do setor, formando um público diversificado, porém, aberto ao diálogo para o desenvolvimento da Nova Economia.



Dentre as discussões que aconteceram no festival, alguns temas foram destaques que demonstraram quão fundamentais são esses eventos para o mercado cripto brasileiro: a importância da educação sobre blockchain, a adoção em massa das criptomoedas e a regulamentação no Brasil.

A educação neste mercado é crucial, afinal ajuda a criar uma sociedade mais preparada, para tomar decisões conscientes sobre o uso da tecnologia. Não à toa, o foco da CoinEx é “simplificar sua a negociação de cripto”, além de proporcionar mais inovação, empregabilidade e prevenir que pessoas sejam ludibriadas.



Por fim, o festival também abordou tópicos atuais e em tendência como Blockchain; Web3; Inteligência Artificial; Internet das Coisas (IOT); Startups e Empreendedorismo. A participação da CoinEx no Blockchain Rio 2023 foi um sucesso e reforçou seu compromisso contínuo em tornar o mundo um lugar melhor via Blockchain.



CoinEx vai premiar 50 novos clientes em comemoração ao sucesso do Festival BlockchainRio



Como participar da promoção

Período da promoção:

das 8:00 do dia 16 de outubro de 2023 – às 8:00 do dia 23 de outubro de 2023 (BRT)

Requisitos para participação:

Ser usuário novo com processo de verificação de identidade (KYC) concluído dentro do período da promoção.

Passo a passo para participar:

1. Registre-se na CoinEx utilizando o link específico da promoção: https://www.coinex.com/s/45JJ

2. Complete o processo de verificação de identidade - (KYC - Know Your Customer) para garantir que sua conta esteja totalmente verificada com segurança 3. Faça um depósito na CoinEx no valor igual ou superior a R$100,00 4. Certifique-se de cumprir todos os requisitos dentro do período da promoção: das 8:00 do dia 16 de outubro de 2023 – às 8:00 do dia 23 de outubro de 2023 (BRT)

A promoção é válida para os primeiros 50 novos registros via link da promoção que cumprirem todas as tarefas acima durante o período. Os brindes são itens exclusivos que celebram a parceria entre a plataforma e a comunidade cripto. A surpresa faz parte da diversão, e os usuários podem esperar receber algo verdadeiramente especial como forma de agradecimento pela confiança contínua na CoinEx.

Sobre a CoinEx:

Se você busca variedade de moedas, com o porte de uma empresa global e o conforto de ter equipe no Brasil pronta para te atender e ajudar, a CoinEx é perfeita para você.

Nascida em 2017, a corretora faz parte do Grupo ViaBTC que inclui o ViaBTC pool, 3º maior pool de mineração de Bitcoin do mundo, a CoinEx Smart Chain, blockchain nativa do ecossistema, que também conta com a OneSwap, plataforma descentralizada de negociação de criptomoedas, a ViaWallet, que é uma carteira cripto, a ViaBTC Capital, venture capital que se direciona aos projetos do setor e a CoinEx Charity, um fundo humanitário que move ações solidárias em escala global.