O iG estreia nesta quarta-feira (4) duas colunas, frutos da parceria entre o Portal e o Instituto Valor. Os novos espaços terão as assinaturas dos fundadores e dirigentes da entidade, Solange e Jorge Muzy.

Inteligência Artificial e Tecnologia Exponenciais são os temas de Muzy , que promete “informar, inspirar e provocar reflexão sobre como as tecnologias emergentes estão redefinindo a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo digital”.

“A coluna oferece uma janela fascinante para o mundo em constante evolução da tecnologia", destaca o autor. Jorge Muzy é doutorando em Inovação pela Universidade de Aveiro (Portugal), mestre em Educação, Arte e História da Cultura e Teólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, MBA em Gestão e Tecnologia da Informação pela FGV. Foi CEO da Icon Aviation, Diretor de Inovação e M&A da EMS Farmacêutica, COO do Ibmec, Fundador e Presidente do Conselho do Instituto Valor.

Já Solange escreve a partir de hoje sobre Capeância Corporativa . O termo pode não ser tão conhecido, mas essa área cada vez mais sensível dentro do mundo profissional, reconhecendo que cuidar do aspecto espiritual dos colaboradores é tão crucial quanto o cuidado físico e mental. "A Capelania Corporativa é uma ferramenta vital para oferecer apoio emocional e espiritual aos funcionários", destaca a colunista. "O equilíbrio emocional e espiritual podem ser a chave para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo."

Solange Muzy é capelã e teóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É fundadora e presidente do Instituto Valor, promotora de importantes projetos sociais que atendem milhares de pessoas em todo o país. Além disso, é responsável pelo maior programa de Capelania Corporativa no Brasil.



Ambos os espaços terão atualização mínima duas vezes por semana. Logo nos textos de estreia, ambos os autores ressaltam o desejo de partilhar informações com os leitores, respondendo dúvidas e trazendo temas que sejam de interesse do público.