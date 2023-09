Divulgação Fest’UP 2023: mais de 60 convidados em 4 auditórios simultâneos





A Associação de Profissionais de Propaganda - APP Brasil, entidade que apoia e estimula as atividades relacionadas à comunicação, promove, dia 23 de setembro, o Fest’UP 2023. Um dos maiores festivais de publicidade do país, será realizado na ESPM e na Belas Artes, em São Paulo, das 9h às 19h, trazendo mais de 60 palestrantes, oficinas e mentorias exclusivas.

Quatro auditórios simultâneos apresentam os grandes protagonistas do mercado, somando mais de nove horas com conteúdos que movem a comunicação nos dias de hoje. “O Fest’UP 2023 traz um line-up totalmente atualizado e com muito conteúdo relevante para os profissionais que estão chegando no mercado”, destaca Silvio Soledade, presidente da APP Brasil. “Essa diversidade de temas e áreas é extremamente importante para o profissional de hoje entender a indústria da comunicação como um todo, por isso inovamos mais uma vez e temos a certeza que será mais uma edição de sucesso, assim como todas que antecederam este megaevento realizado pela APP há mais de 30 anos”.

A programação deste ano traz uma série de novidades empolgantes no line-up, contando com a participação de renomados profissionais do mercado. Na parte da manhã os participantes conferem as palestras de Renata Fernandes, Rede Globo; Natalia Martins, Beauty Group; Pedro Alvim, Magalu; Hugo Rodrigues, WMcCann; Paula Tebett, Criadora de Conteúdo; Leticia Milião, especialista em dados, estratégia e palestrante; Vagner Snachs, Extreme Reach; Dilma Campos, Nossa Praia; Lica Bueno e Gabriela Soares, da Talent; Carolina Ignarra, Talento Incluir; e Regina Augusto, CENP.

Já no período da tarde, é a vez de acompanhar Vitória Lopes, Riot Games; Thalita Meneghim, atriz e comunicadora; Raquel Virginia, Nhaí; Lucas Bundyra, Basemaker; João Pedro Nardes (Jeipy), Criador de Conteúdo; Antonio Tabet e Rafael Saraiva, Porta dos Fundos; Léo Picon, Approve; Leonardo Pinheiro, Kantar; Marina Wajnsztejn, Twitter Next; Felipe Simi, Soko; Edu Simon, Galeria; Rapha Martins, Meta; Thamirys Marques, Digital Favela; Carolina Gazal e Willian Pesenti, SBT; Juliana Nascimento, FCB e Grupo de Atendimento e Negócios; Ariel Nobre, Observatório da Diversidade na Propaganda; Tati Oliva, Cross Networking; Marcio Esher, Holding Clube; PH Gomes, Greenz; Deh Bastos, MAP Brasil; Douglas Miquelof, Compasso Coolab; Isadora Ferraz, White Rabbit; Paula Rizzo, e*ideias; Carlos Henrique, Hackathon; Fábio Freitas, Grupo de Mídia; Guga Lemes, beGIANT e beORIGINALS, Luiza Baffa, Akqa; Bettina Grajcer, Auiri; e Victor Ambrósio, TikTok.

As salas de mentoria, que irão discutir aspirações de carreira e planejar o crescimento do profissional, continuam nesta edição com a participação de Reginaldo Andrade, da A+E Networks Latin America, falando sobre “Marketing Pessoal”; Paulo Cunha, da ESPM, abordando “Empregabilidade para novos tempos”; Eduardo Manente, da ESPM, com o tema “Como construir um portfólio”; e Marta Gucciardi, da Strato Consultoria Integrada, pautando sobre “ESG - Comece pela governança”

Além das palestras e mentorias programadas para o Fest'UP 2023, também teremos oficinas disponíveis para os participantes desta edição. As oficinas oferecerão a oportunidade única de aprender com alguns especialistas do mercado, abrangendo uma variedade de temáticas, como: Redação Publicitária, com Alexandre Peralta, diretor Executivo de Criação da agência Africa; Branding, com Carine Cardoso, publicitária e consultora de Branding e Marketing; Atendimento e Negócios, com Cris Pereira Heal, sócia da Proa.cc e conselheira e responsável pelas estratégias de Negócios; Criação Publicitária com Daniel Magri; Diretor Executivo de Criação da Tech and Soul e Guga Costa, Criativo da Tech & Soul, Operações, com Daltro Martins, VP da AnaMid e Master Class da Globo.

As inscrições estão disponíveis no site www.festup23.com.br até o dia 20 de setembro ou até esgotarem. O Fest’UP 2023 conta com o apoio da Globo, Extreme Reach, Kantar Ibope Media, SBT, Compasso Coolab, ESPM, Belas Artes, Propmark, Grandes Nomes da Propaganda, Folha de S.Paulo, iG, Bonita Produções, Sepex, Ícone, Fuzzr, Apro+som.

Sobre a APP

Fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de Propaganda e rebatizada como Associação de Profissionais de Propaganda em 1989. A APP Brasil ajuda a fazer da propaganda uma das atividades profissionais de maior expressividade em nosso país, oferecendo preciosas colaborações técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão.