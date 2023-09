Divulgação / Canal Gov Governo Federal lança o Canal Gov com informações oficiais





O Governo Federal, por meio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), lançou recentemente o Canal GOV . E o novo canal de comunicação governamental chega com o objetivo de divulgar informações socioeconômicas de interesse público, serviços essenciais e benefícios oferecidos à população. Essa iniciativa visa promover a transparência e visibilidade das ações do governo, bem como estimular o debate público sobre temas relevantes e fortalecer o controle social.

Sob o comando da Agência Gov , o Canal Gov já está disponível no site www.agenciagov.ebc.com.br/canal-gov , na TV Digital (sintonizando na frequência correta), no YouTube (inclusive com streaming ) e nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Threads. O Canal GOV é completamente voltado para uma comunicação mais eficaz entre o governo e os cidadãos. Primeiramente, busca informar a população sobre as ações, serviços e políticas sociais do Governo Federal . Também tem o propósito de explicar, de maneira didática, como acessar serviços do governo - como o Bolsa Família e o Novo Pac - tornando a informação oficial cada vez mais acessível a todos. Através de transmissões ao vivo, o canal pretende compartilhar eventos, atos e ações governamentais, fortalecendo a transparência.

Mas além da população em geral, outro aspecto importante do Canal GOV é a sua intenção de se consolidar como uma referência de informação confiável também para formadores de opinião, incluindo jornalistas e comunicadores. Através de transmissões ao vivo das principais agendas do Executivo Federal, o canal oferece acesso direto às fontes governamentais, garantindo a credibilidade das informações divulgadas diariamente. E ao disponibilizar o conteúdo oficial, o mecanismo contribui para combater a disseminação de desinformação.

Programação

A programação diversificada do Canal GOV abrange diferentes tópicos de interesse público. Diariamente, às 20h30, o telejornal "Brasil em Dia" traz as principais notícias governamentais. Aos sábados, o programa "Brasil no Mundo" destaca estratégias de relações internacionais. E aos domingos, o programa "Brasil em Pauta" conduz entrevistas esclarecedoras sobre o acesso às políticas públicas.

Mas além desses programas, o Canal GOV ainda apresenta iniciativas como o "Bom Dia Ministro", permitindo entrevistas de ministros por comunicadores de diferentes regiões do país, e o "Conversa com o Presidente ", um bate-papo entre o jornalista Marcos Uchôa e o presidente Lula AO VIVO sobre questões nacionais.

Uma característica notável do Canal GOV, porém, é sua abordagem aberta à distribuição de conteúdo. Programas e transmissões ao vivo podem ser retransmitidos por outras emissoras interessadas e o conteúdo pode ser baixado gratuitamente a partir do site do canal. Isso permite um alcance ainda mais amplo das informações apresentadas, fortalecendo o engajamento cidadão.

Empresa Brasil de Comunicação

Criada em 2008, a EBC é uma empresa pública federal responsável por importantes veículos de comunicação do país, como na televisão com a TV Brasil, na Rádio Nacional, na Rádio MEC e na Agência Brasil. Ela dá efetividade ao princípio constitucional de complementaridade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação. Também cumpre a função de prestadora de serviços ao governo federal, com produtos como a Voz do Brasil, a Agência Gov e, agora, o Canal Gov.

O Canal GOV , por sua vez, é integrante da estratégia de comunicação do Poder Executivo Federal, já desempenhando um papel essencial na promoção da transparência, informação precisa e participação cidadã. Ao proporcionar acesso direto às fontes governamentais, transmissões ao vivo e programas educativos, o canal se estabelece como uma fonte confiável de informações sobre políticas públicas e ações governamentais.

Como parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ele reforça o compromisso contínuo de promover uma comunicação inclusiva e transparente, contribuindo para a construção de uma sociedade informada e engajada.