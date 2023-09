Wilson Dias/Agência Brasil Ana Moser, ex-ministra do Esporte

A ex-ministra do Esporte, Ana Moser , declarou em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (7) que sua demissão do cargo representa o "abandono do esporte no país".



"Foi uma decisão política, pena para o esporte. É um abandono do esporte, mas faz parte da política", afirmou a ex-jogadora da seleção de vôlei à emissora.



A sua saída do cargo foi confirmada nesta quarta-feira (6) no âmbito da reforma ministerial promovida pelo Planalto para acomodar partidos do Centrão. No seu lugar assume o deputado federal André Fufuca.

A ex-atleta olímpica foi a ministra mais breve a passar pela pasta.

Moser divulgou uma nota ainda nesta quarta-feira (6) em que afirma sentir "tristeza e consternação" após a sua saída da pasta. Segundo o documento, Moser disse ao próprio presidente Lula (PT) que não teve tempo hábil de implementar as propostas de campanha do petista.

"Durante a conversa, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva. A ministra apresentou ao presidente as ações já implementadas, bem como as entregas previstas", diz um trecho do texto.