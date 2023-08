Valter Campanato/Agência Brasil - 27/07/2023 Ministro Alexandre Padilha confirma que reforma ministerial acontecerá após viagem de Lula

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve "acelerar as negociações" da reforma ministerial assim que voltar de viagem. Há uma semana, Lula está na África cumprindo agendas políticas. Segundo Padilha, a alteração em ministérios é uma decisão já tomada pelo presidente.



"Certamente o presidente Lula vai conduzir, no seu retorno, uma decisão que ele já tomou de acolher o pedido de duas bancadas para compor o Ministério. Isso é uma ação para reforçar nosso time para o segundo semestre. Certamente no retorno da viagem devemos acelerar essas negociações", disse o ministro, em São Paulo, durante evento na União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas).



No início de agosto, Padilha já havia confirmado que Lula tomou a decisão de trazer dois parlamentares para compor a Esplanada dos Ministérios, os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Segundo o ministro, eles "representam duas bancadas importantes do Congresso Nacional".

Até o momento, porém, não foram confirmadas quais pastas podem ser ocupadas pelos deputados. A ideia do governo é ganhar apoio do Centrão no Congresso ao dar cargos a nomes do PP e do Republicanos.