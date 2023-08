Reprodução / Clint Hansen of Maui Real Estate Radio / TMX Havaí é atingido por incêndios florestais nos últimos dias

O número de mortos no incêndio florestal em Lahaina, na ilha de Maui, no Havaí, aumentou para 96. Trata-se do incêndio florestal mais letal nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Em 2018, 95 pessoas perderam a vida em decorrência de um grande incêndio no norte da Califórnia.

De acordo com a reportagem do "The New York Times", os bombeiros da região estão enfrentando dificuldades ao combater os incêndios, o que inclui a falta de água nos hidrantes. Essa denúncia agravará ainda mais a controvérsia sobre as deficiências na prevenção e na gestão da crise, o que já resultou na abertura de uma investigação oficial para determinar as origens dos incêndios. As autoridades locais acreditam que as chamas se espalharam devido à propagação de espécies de plantas invasoras, não originárias da África, mas utilizadas como alimento para o gado após o encerramento das plantações de cana-de-açúcar nos últimos anos.

O desastre teve início na terça-feira (8), quando um incêndio foi relatado na cidade de Kula, situada a cerca de 55 km de Lahaina. Para escapar das chamas, turistas e moradores chegaram a entrar no mar e precisaram ser resgatados pela Guarda Costeira.