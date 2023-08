Reprodução/Twitter - 09.08.2023 O incêndio florestal foi amplificado após o furacão Dora que atingiu o Havaí

O prefeito do Condado de Maui, Richard Bissen Jr., disse em coletiva de imprensa que há registro de seis pessoas mortas e diversas casas e empresas reduzidas "a cinzas", à medida que os ventos do Furacão Dora, ao sul, empurram os incêndios florestais para áreas afetadas pela seca. É de alto risco e dificuldade a realização do trabalho dos bombeiros para conter as chamas que se espalham com as rajadas de vento.

Pelo menos uma dúzia de pessoas foram resgatadas e, em Lahaina, autoridades disseram que as pessoas estavam pulando nas águas do porto para escapar das chamas. O vento estava jogando uma espessa fumaça preta em direção à água, segundo informações da rede CBS de televisão.

A governadora interina do Havaí, Sylvia Luke, declarou estado de emergência na terça-feira (8), ativando a Guarda Nacional do Havaí para ajudar em áreas onde edifícios e centenas de áreas de vegetação foram queimadas. Como medida de segurança, estradas e escolas foram fechadas e as pessoas foram obrigadas a serem evacuadas, em estado de emergência.

Outra proclamação de emergência desencorajou turistas que estavam a caminho do Maui e afirmando que, embora o estado estivesse preparado para chuvas de um furacão, os incêndios florestais são generalizados no território.

Os bombeiros estão combatendo o incêndio na região Oeste do Maui, mas estão impedidos porque há árvores e fios de energia caídos nas estradas. Os helicópteros também sofrem com a situação e estão impossibilitados de realizar decolagens, devido aos fortes ventos trazidos pelo Furacão Dora, ao largo da região do sul das ilhas.

O governador havaiano, Josh Green, que está retornando ao Havaí de uma viagem pessoal planejada fora do estado, disse que espera enviar um pedido de Declaração de Desastre Presidencial à Casa Branca nos próximos dois dias, já que grande parte de Lahaina "foi destruída e centenas de famílias locais foram deslocadas".