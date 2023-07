Reprodução Evento acontece de maneira remota

A Saúde é tema da quarta edição do Inova+ Indústria Digital e Sustentável, evento no qual a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e o BNDES reúnem empresas para orientar sobre o acesso aos recursos da parceria entre as instituições.

O objetivo é estimular a inovação industrial no setor com foco em tecnologias estratégicas para o SUS. O webinar “Saúde | Inova+ Indústria Digital e Sustentável” será realizado no dia 25 de julho, às 15h e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link: https://bit.ly/EmbrapiiBNDESaude .

No encontro os empresários participantes vão conhecer as regras do Inova+ e entender como podem buscar o apoio para desenvolvimento de novos projetos de inovação. Eles ainda terão a oportunidade de assistir apresentações de Unidades Embrapii e de empresas que já contrataram pelo programa. No programa Inova+ a Embrapii e o BNDES aportam até 50% do valor do projeto em recursos não reembolsáveis. Para o setor da Saúde, os recursos são voltados ao apoio nas seguintes áreas: novos medicamentos, fármacos e biofármacos, insumos farmacêuticos e dispositivos médicos. A ideia é que os recursos aplicados possam contribuir com o setor industrial e ainda resultar em iniciativas transformadoras da saúde pública.

Inova+

O Inova+ é uma parceria firmada entre Embrapii e BNDES que disponibiliza recursos do FunTec (Fundo Tecnológico do BNDES) para investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento para Transformação Digital, Defesa, Novos Biocombustíveis, Economia Circular, Bioeconomia Florestal, Materiais Avançados e Saúde. Por meio da Embrapii, o BNDES consegue apoiar projetos de empresas menores e desburocratizar o acesso ao recurso.

As empresas interessadas em acessar os recursos do Inova+ devem fazer contato diretamente com uma das Unidades Embrapii credenciadas para desenvolvimento de projetos na área de interesse. O processo é desburocratizado e não há necessidade de aguardar uma chamada ou edital.

Quem pode aderir

- Grandes empresas: projetos de empresas com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 90 milhões podem receber até 1/3 do valor do projeto em recursos não reembolsáveis;

- Startups e PMEs: projeto de empresas com ROB inferior a R$ 90 milhões podem receber até 50% do valor total em recursos não reembolsáveis;

- Projeto cooperativos: projetos que envolvam ao menos uma empresa com ROB inferior a R$ 90 milhões podem receber 50% do valor total em recursos não reembolsáveis;

- Empresa da região Norte: projetos apresentados por empresas, independente da ROB, podem receber até 50% do seu valor em recursos não reembolsáveis;

- Projetos desenvolvidos com ICTs das Forças Armadas: projetos na área da defesa podem receber até 50% do valor total em recursos não reembolsáveis.

Sobre a Embrapii

A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com instituições de pesquisa, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial, com o objetivo de fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta pesquisa e empresas, e divide riscos, ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado.

Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade com a competência técnica que se enquadra às necessidades de seu projeto. A Embrapii possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.