Divulgação / MAPA - 07.06.2023 Ministério da Agrucultura fecha três fábricas de bebibas por suspeita de adulteração

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta quarta-feira (7), que realizou a apreesão mais de 200 mil litros de bebidas adulteradas e, consquentemente, expediu o mandado de fechamento de três fábricas, após novas operações de fiscalização.

Os nomes das empresas envolvidas na operação e os locais das apreensões não foram divulgadas até o momento. A ação foi feita em atendimento ao Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal.

Os auditores fiscais visitaram fábricas de sucos, néctares, vinagre, vinho, aguardente, cachaça e água de coco; onde foram apreendidos produtos com indícios de adulteração e fora dos requisitos de identidade e qualidade.

“As irregularidades encontradas visam aumentar os lucros das fábricas, mas colocam em risco a saúde dos consumidores e prejudicam a imagem do setor”, explica o auditor fiscal federal agropecuário Celso Franchini.

Segundo o Mapa, as equipes encontraram irregularidades como, adição de açúcar de cana não autorizada ou acima dos limites legais permitido a sucos, água de coco e vinhos, diluição com água em excesso, uso de corantes e edulcorantes (adoçantes) como forma de mascarar o produto ao consumidor, propaganda irregular, transporte de bebidas em condições inadequadas e irregulares, condições de produção inadequadas.

No total, foram apreendidos:

65 mil litros de água de coco

64 mil litros de vinagre balsâmico

64,8 mil litros de refrigerante de fruta

20,6 quilos de suco concentrado

10.156 quilos entre suco desidratado, preparador sólido, extrato e aromas de sabores de diversas frutas

4.554 litros de aguardente de cana

2.689 litros de vinho tinto



O órgão informou ainda que, além das apreensões, vai adotar medidas legais contra as empresas envolvidas nas irregularidades.

A punição pode incluir multas, interdição das instalações, cassação do registro de produtos e estabelecimentos e até mesmo processos criminais contra as empresas e responsáveis, dependendo da gravidade das infrações constatadas.

