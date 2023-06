MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad

Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, alertou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, das "consequências desastrosas" que a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo pode trazer para a capital paulista.

De acordo com a Folha de São Paulo, ele chegou a ligar para o atual comandante da cidade para falar sobre o tema, também procurou o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), e se reuniu com a bancada de vereadores do PT.

O projeto em questão, que altera radicalmente as regras para a construção de edifícios e a ocupação da cidade, é criticado por urbanistas e arquitetos, pois permitiria uma verticalização descontrolada da cidade, com a construção de arranha-céus nos miolos de bairros.

O texto também prevê que as construtoras podem erguer prédios com até nove vezes o tamanho do terreno. O limite hoje é de quatro vezes o tamanho da área.

Os vereadores retiraram também trechos que beneficiavam a população de baixa renda em determinadas áreas localizadas nos eixos de transportes, ou perto de metrô, trem e corredores de ônibus.

Ainda segundo a Folha de São Paulo, diante do alerta, Tarcísio e Kassab teriam dito ao ministro que vão se inteirar do assunto.

O projeto já foi aprovado em primeiro turno na Câmara —e será discutido em apenas mais oito audiências públicas. Entretanto, o Ministério Público de SP entrou com ação na Justiça para que a revisão seja melhor debatida.