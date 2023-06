Reprodução / CNN Brasil - 20.02.2023 Lula e Tarcísio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou em embate com Tarcísio de Freitas, após o Ministério da Justiça exigir a reintegração de Danilo Campetti, atualmente assessor especial do governador de São Paulo, ao quadro funcional da Polícia Federal. As informações são do jornal "O Estado de São Paulo".

Oficialmente, o retorno foi pedido por uma suposta falta de efetivo devido à criação de novas diretorias na PF. Porém, auxiliares de Tarcísio apontam uma tentativa de vingança pessoal de Lula.

Isso porque, Campetti participou da condução coercitiva e da prisão do atual presidente, além de escoltar o petista quando ele teve liberdade provisória concedida para ir ao velório do neto.

O agente, que foi candidato a deputado estadual em São Paulo, é apoiador declarado de Jair Bolsonaro e, durante a campanha, divulgou sua participação na prisão de Lula. Além disso, ele teve funções no ministério da Agricultura do ex-governo e foi um dos agentes que o socorreu o ex-presidente após a facada em Juiz de Fora.

Nessa segunda-feira (5), o policial vai se apresentar na delegacia da PF em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e pode ser transferido para outra região do País.