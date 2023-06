Divulgação China

Um deslizamento de terra deixou mortos e desaparecidos, neste domingo, na China.

A avalanche aconteceu no topo de uma montanha de Sichuan, no sudoeste do país, em um terreno onde funciona uma madeireira.

Conforme as autoridades chinesas já foram encontrados restos mortais de 14 pessoas. Além disso, outras cinco continuam desaparecidas.

Uma equipe de 180 pessoas foi mobilizada para a operação na área, que tem um longo histórico de desastres naturais, como deslizamentos de terra e terremotos