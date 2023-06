Divulgação Deltan Dallagnol

O movimento "Vem Pra Rua" tentou mostrar apoio ao deputado Deltan Dallagnol, o mais votado nas eleições do ano passado no Paraná e que teve o registro da candidatura indeferido por decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

Entretanto, apenas cerca de 100 pessoas participaram de um ato, neste domingo, que levou 345 balões pretos para a principal avenida de São Paulo, representando os 345 mil votos que o ex-deputado recebeu.

Na oportunidade, os participantes pediram uma CPI para investigar um suposto abuso de autoridade no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Eles também protestaram contra a indicação de Cristiano Zanin para o STF e o encontro do presidente Lula com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Cartazes também criticavam decisões judiciais contra Google e Telegram como sinais de fragilidade da liberdade no país.

Entre os presentes estava o deputado Orleans e Bragança, que discusou aos presentes e ressaltou a necessidade da presença dos movimentos sociais nas ruas.

“Isso aqui é fundamental. O que importa é sair com constância. Estive presente nos movimentos desde o comecinho. O que importa é constância. Não importa número, importa a simbologia do evento. É pela liberdade, pela democracia, pela justiça. Estamos só começando. E garanto a vocês. Isso sem dúvida vai gerar resultados na Câmara dos Deputados e no Senado”, apontou.

Em seguida os participantes fizeram uma caminhada silenciosa pela Avenida para simbolizar o luto pela democracia brasileira.

Outro ato em apoio a Deltan está programado para acontecer a partir das 15 horas deste domingo, em Curitiba, na região da Boca Maldita, centro da cidade.