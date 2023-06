Divulgação Zanin

As ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro só devem ser julgadas depois da sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As informações são da colunista Carolina Brígido, do Portal UOL.

A decisão teria partido dos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que temem e querem evitar que um assunto contamine o outro.

Na visão deles, senadores bolsonaristas poderiam aumentar ainda mais os ataques contra o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, caso os ministros do TSE apresentassem votos "pesados" contra Bolsonaro antes da sabatina.

Em um primeiro momento, os ministros estimavam iniciar o julgamento que pode deixar o ex-presidente inelegível no dia 13 de junho, se estendendo até o dia 15. Porém, o cenário mudou após anúncio de Zanin para o STF.

A sabatina de Zanin, no planejamento do governo, deve ocorrer na próxima semana, para que a posse no STF seja agendada para o dia 14. Se essas datas forem respeitadas, o julgamento de Bolsonaro teria início dia 20 de junho.

No entanto, se o procedimento não ocorrer no período previsto, a posse de Zanin pode ser jogada apenas para o segundo semestre. Nesse cenário, Bolsonaro ganharia tempo antes de ser julgado pelo TSE, já que os tribunais superiores estarão em recesso em julho.