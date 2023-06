Divulgação Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro será notificado pela Justiça de São Paulo sobre uma nova multa por não usar máscara durante a pandemia.

A cobrança em questão é referente a um ato realizado na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro de 2021. Na ocasião, ele criticou prefeitos e governadores por medidas restritivas no combate à pandemia.

No auto de infração consta que o ex-presidente não respeitou a "exigência do uso obrigatório de máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, vias públicas, incluindo as áreas de uso comum da população".

Diante disso, ele foi multado em R$ 376,8 mil.

Por outro lado, a Justiça de São Paulo reduziu nessa semana outra multa imposta ao ex-presidente por deixar de usar máscara, em visita a Iporanga, no Vale do Ribeira, em agosto de 2021.

A punição foi de R$ 43,6 mil, mas, após Bolsonaro entrar com recurso, a juíza Nandra Martins da Silva Machado, da 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, reduziu o valor para R$ 524,59.