Alan Santos/PR - 23/02/2022 Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro em função das investigações sobre atos golpistas, terá que enfrentar outras questões em virtude da detenção.

De acordo com o colunista do jornal "O Globo", Lauro Jardim, a Polícia Federal abriu um processo administrativo que deverá resultar no corte do salário que o ex-ministro da Justiça ainda recebe. Atualmente, sua remuneração mensal como delegado da PF chega a R$ 30 mil.

Para piorar, Anderson também será expulso da corporação.

Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve na sexta-feira a prisão de Torres no batalhão da Polícia Militar, onde ele está há cerca de cinco meses.

Em contrapartida, ele autorizou que cinco senadores visitassem o ex-ministro no 4º Batalhão da Polícia Militar. Neste domingo, outros 10 parlamentares devem encontrar o ex-titular da pasta da Justiça.