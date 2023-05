Instagram Bolsonaro

O senador Sergio Moro demitiu oficialmente o assessor parlamentar Lucas Sabbato, que contava com fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, além de imagens ostentando armas de fogo.

O jovem, que recebia um salário de R$ 24,3 mil, estava no cargo a menos de três meses e a saída já foi publicada no Diário Oficial. As informações são do colunista do "O Globo", Lauro Jardim.

A presença de Lucas no gabinete estava trazendo desgastes ao ex-juiz, já que ele também exibia fotos ao lado de Eduardo Bolsonaro e em eventos do extinto PSL Jovem.

Por outro lado, o jovem não contava com nenhuma foto ao lado do "chefe".