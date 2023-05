Reprodução TV Charles

A cerimônia de coroação do rei Charles III e sua esposa Camilla teve início neste sábado, pontualmente às 7 horas, na Abadia de Westminster, localizada no centro de Londres.

O começo foi marcado pelo rei dizendo: "Em Seu nome e segundo Seu exemplo, não venho para ser servido, mas para servir".

O evento, o primeiro do tipo no Reino Unido em 70 anos, conta com quase 2.300 convidados, incluindo a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também estão presentes o roqueiro Nick Cave e o filho mais novo do rei, Harry, que veio sem a esposa.

A população também tomou os parques da cidade, onde foram instalados telões.

Antes da cerimônia religiosa, Charles e Camilla fizeram um trajeto de 2 km entre o Palácio de Buckingham e a abadia, passando por ruas repletas de fãs.

Os próximos passos serão a apresentação da Bíblia, o juramento de Charles 3º e a unção do rei com um óleo agrado. Ele também receberá uma série de objetos símbolos da monarquia: esporas, espada, braceletes, orbe, anel, luva e cetro.

A cerimônia deve ser realizada até às 13 horas (de Brasília).