Divulgação/Facebook Curitiba - Ratinho Jr. (PSC)

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, embarca no início da semana para missões nos Estados Unidos e Portugal com um portfólio atrativo na mala: a concessão de 3,3 mil quilômetros de rodovias, que deve gerar R$ 55 bilhões em investimentos.

O pacote, o maior da América Latina, prevê mais de 1.800 quilômetros de rodovias duplicadas e vai a leilão em agosto.

A estimativa do governo paranaense é que o preço do pedágio possa cair até 30% com o leilão previsto para ocorrer na Bolsa de Valores de São Paulo.