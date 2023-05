Divulgação Charles III

Nem tudo são flores na coroação do rei Charles III e da rainha.

Apesar do grande apoio da população, que lota as ruas e os parques da cidade para acompanhar a cerimônia - e também a presença de diversas autoridades mundiais -, também é possível encontrar grupos contrários, que estão sendo reprimidos pelas autoridades locais.

Uma centena de manifestantes aproveitaram o evento para protestar contra a monarquia e também a favor do meio ambiente. Muitos deles carregam cartazes com a frase "Abolish the Monarchy" (Abolir a monarquia") e "Not my king" ("Não é meu rei").

O protesto não foi bem recebido pelas autoridades e diversos manifestantes acabaram detidos pela polícia londrina. "Prenderam seis dos nossos organizadores e confiscaram centenas de cartazes. Não disseram o motivo e nem para onde foram levados", declarou uma das pessoas que compareceram para o protesto, convocado pelo grupo "Republic".

Um grupo de ambientalistas, com quase 20 membros, também foi reprimido, detidos e algemados. "Isto é algo que esperaríamos ver em Moscou, não em Londres. Os protestos pacíficos permitem exigir que os que estão no poder sejam responsabilizados, algo a que o governo do Reino Unido parece cada vez mais relutante", afirmou Yasmine Ahmed, diretora da ONG Human Rights.

A cerimônia deve se estender até às 13 horas (de Brasília).